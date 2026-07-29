KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho ricevuto un rapporto dal comandante dell’aeronautica Anatolii Kryvonozhko”, secondo cui “i russi hanno preparato un attacco massiccio diversi giorni fa, ed è altamente probabile che l’attacco venga effettuato questa notte. È fondamentale che i nostri partner comprendano appieno cosa sta succedendo e che la protezione delle vite umane dipenda direttamente dalla loro disponibilità ad aiutarci con i missili di difesa aerea”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X.

“Questo riguarda in primo luogo gli Stati Uniti e quei partner che possiedono missili Patriot e possono fornirli a supporto della nostra difesa. Ogni partner sa cosa è necessario e comprende appieno le conseguenze di un eventuale ritardo”, prosegue poi rivolgendosi alla popolazione: “Vi prego, in tutte le regioni dell’Ucraina, di prestare attenzione agli allarmi antiaerei oggi e di rimanere al sicuro”.

– foto IPA Agency –

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