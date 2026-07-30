HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una tigre fotografata nel Parco delle tigri siberiane di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 29 luglio 2026. Ieri si sono svolte nel parco diverse iniziative in occasione della Giornata internazionale della tigre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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