La Fed lascia i tassi di interesse invariati al 3,50-3,75%

ROMA (ITALPRESS) – La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse sul dollaro in una forchetta del 3,50-3,75%. L’economia degli Stati Uniti “continua a espandersi a un ritmo solido, nonostante l’elevata incertezza dovuta, in parte, al conflitto in Medio Oriente”, scrive il Fomc della Fed nel comunicato diffuso a fine meeting.
– foto IPA Agency –
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