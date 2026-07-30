Situazione critica a Creta a causa di un vasto incendio, evacuate 8.000 persone

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Situazione sempre critica in Grecia a causa del vasto incendio scoppiato ieri a Rethymno, sull’isola di Creta, in Grecia. Sono circa 8 mila le persone che sono state evacuate via terra. I mezzi aerei, infatti, non possono operare a causa del forte vento che ha soffiato a 125 km/h. Le fiamme hanno devastato terreni agricoli, fattorie, case e bestiame e i Vigili del Fuoco continuano a “combattere” i fronti di fuoco ne sud di Rethymno e a Sitia. Ieri due pompieri hanno perso la vita. Tuttavia, nonostante i ripetuti appelli all’evacuazione, la maggior parte degli abitanti di Krya Vrysi ha scelto di rimanere nelle proprie case e di vivere in prima persona la grande battaglia contro le fiamme. Si registrano anche gravi problemi con la fornitura di energia elettrica.

– foto IPA Agency –

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