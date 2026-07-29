Tunisia, domati gli incendi più violenti dopo 9 giorni di interventi

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le autorità tunisine hanno annunciato di aver domato definitivamente i violenti incendi che hanno colpito il nord-ovest del Paese, passando alla fase di bonifica dopo 9 giorni di operazioni in condizioni climatiche estreme. Lo ha dichiarato ai media il responsabile delle operazioni della Protezione civile tunisina, Khalil Mechri. Mechri ha definito quelli registrati nelle aree di Nebeur e Sakiet Sidi Youssef, nel governatorato di Kef, tra gli incendi boschivi più violenti affrontati dalla Tunisia per intensità e superficie interessata.

Le operazioni si sono svolte con temperature che hanno raggiunto i 49 gradi e fiamme alte fino a sei metri. Dall’11 luglio sono stati registrati 92 incendi boschivi in diverse regioni del Paese. Per fronteggiare l’emergenza sono stati mobilitati rinforzi provenienti dal sud della Tunisia, oltre 15 autopompe, squadre mobili e mezzi aerei.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).