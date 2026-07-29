ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Due vigili del fuoco sono morti in servizio, impegnati in prima linea nello spegnimento dell’incendio che sta divampando nella zona meridionale di Rethymno, a Creta. Secondo quanto riferiscono i media di Atene, le fiamme hanno circondato i villaggi di Krya Vrysi, Melampes e Sachtouria. I forti venti e il microclima della zona rendono estremamente difficile il lavoro dei vigili del fuoco, al punto che l’intervento di mezzi aerei è pressoché impossibile.

– foto IPA Agency –

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