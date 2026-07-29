L’ambasciatore italiano in Marocco Pasquale Salzano visita la Nave Scuola Stella Polare a Casablanca

CASABLANCA (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Marocco Pasquale Salzano ha visitato questa mattina a Casablanca la Nave Scuola Stella Polare della Marina Militare, impegnata nella tradizionale campagna addestrativa degli Allievi dell’Accademia Navale di Livorno. Lo si apprende da un post sui social network. “La Stella Polare è molto più di una splendida nave a vela. È una scuola di mare e di vita, dove le future donne e i futuri uomini della Marina Militare imparano il valore della disciplina, del senso del dovere, dello spirito di squadra e del servizio al Paese”, ha dichiarato Salzano. Durante la visita, l’ambasciatore ha incontrato un giovane allievo dell’Accademia nato in Etiopia e adottato a tre anni da una famiglia di Brescia, oggi in procinto di servire l’Italia con l’uniforme della Marina Militare. “La sua è una storia che racconta, con naturalezza, come il senso di appartenenza, il merito e il servizio allo Stato sappiano unire percorsi di vita diversi sotto un’unica bandiera. È anche questo il volto più bello dell’Italia”, ha aggiunto.

Salzano ha ringraziato il Comandante, l’equipaggio e tutti gli allievi per l’accoglienza ricevuta, sottolineando come la presenza della Stella Polare a Casablanca rappresenti “una preziosa occasione per rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Marocco attraverso una delle espressioni più alte della tradizione italiana: la Marina Militare e la formazione delle nuove generazioni”.

– foto Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).