Cina: rover su Marte rivela presenza d’acqua sul pianeta 750 mln di anni fa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studiando i dati di rilevamento del primo rover marziano della Cina, Zhurong, alcuni geologi cinesi hanno scoperto che la superficie di Marte mostrava ancora una significativa attività legata alla presenza di acqua circa 750 milioni di anni fa.

Questa scoperta indica che l’acqua è esistita su Marte per diverse centinaia di milioni di anni, più a lungo di quanto si ritenesse in precedenza.

Lo studio, condotto da un team di ricerca dell’Istituto di geologia e geofisica (IGG) dell’Accademia cinese delle scienze e pubblicato sulla rivista “National Science Review”, fornisce nuove prove utili a una migliore comprensione dell’evoluzione climatica su Marte, dei processi geologici e della potenziale abitabilità del pianeta.

Zhurong è atterrato con successo nella parte meridionale di Utopia Planitia su Marte nel maggio 2021. Entro maggio 2022 aveva percorso 1.921 metri sul pianeta rosso, raccogliendo nel frattempo un’abbondante quantità di dati scientifici durante il processo.

In precedenza era opinione diffusa che Marte fosse entrato in una fase globale di aridità circa 3 miliardi di anni fa. Tuttavia, i dati di Zhurong rivelano che il suo sito di atterraggio è ampiamente coperto da uno strato sedimentario uniforme spesso circa 4 metri nel sottosuolo, sotto il quale risultano sepolti dei crateri.

“Lo spessore uniforme e la continuità dei sedimenti escludono la possibilità di eruzioni vulcaniche o di processi determinati dal vento. L’unica spiegazione ragionevole è che quest’area si trovasse allora in un ambiente sedimentario acquoso, simile a un mare poco profondo o a un grande lago”, ha dichiarato Liu Yike, primo autore e corrispondente dello studio.

Nel frattempo, il radar ha anche rilevato sedimenti stratificati su scala centimetrica, formatisi in un ambiente sedimentario di origine acquosa, a ulteriore sostegno dell’esistenza in passato di un ambiente acquatico poco profondo in questa regione.

“Un’analisi complessiva indica che il sito di atterraggio di Zhurong ha subito un significativo evento di rimaneggiamento della superficie durante il medio-tardo Amazzoniano e che in questo periodo su Marte era ancora presente un’attività persistente legata alla presenza di acqua”, ha affermato Liu.

