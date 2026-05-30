GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide smista i pacchi presso il sito logistico di Jianggao, sotto il controllo del centro postale di Guangzhou della China Post Group Co., Ltd., a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 29 maggio 2026. Il sito logistico ha recentemente introdotto alcuni robot umanoidi addetti allo smistamento per svolgere mansioni tra cui quest’attività e l’identificazione dei pacchi, con una capacità di lavorazione fino a 1.200 pacchi all’ora. Negli ultimi anni, il centro postale di Guangzhou ha rafforzato le proprie capacità tecnologiche aggiornando le attrezzature di smistamento automatizzato, tra cui robot, bracci robotici e carrelli elevatori senza conducente. Il centro gestisce in media 6,5 milioni di invii postali al giorno, con picchi superiori a 10 milioni.

-Foto Xinhua-

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