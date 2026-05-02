Cina, robot bionici addestrati con il motion capture per operare in ambienti reali (3)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Tingting regola un robot a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 21 aprile 2026. Nell’area di addestramento di un centro per l’innovazione nei robot bionici, l’ingegnera robotica Wang Tingting, indossando apparecchiature per il motion capture, guida i robot mentre afferrano oggetti, camminano e si sdraiano. I robot passano attraverso diverse fasi, tra cui la dimostrazione dei movimenti, la raccolta dei dati, la calibrazione di precisione e ripetute correzioni degli errori. Quella che a prima vista può sembrare una semplice operazione di smistamento costringe Wang Tingting a ripeterla centinaia di volte, per garantire che i robot possano operare in modo accurato, stabile e sicuro in ambienti reali.

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(ITALPRESS).