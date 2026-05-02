Cina: le ferrovie prevedono 158 milioni di passeggeri per la Festa del Lavoro (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri camminano nella stazione ferroviaria di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 29 aprile 2026. Le ferrovie cinesi dovrebbero gestire 158 milioni di viaggi passeggeri durante il periodo di spostamenti per la Festa del Lavoro, un picco di viaggi di otto giorni dal 29 aprile al 6 maggio, ha dichiarato mercoledì la China State Railway Group Co., Ltd. Durante questo periodo, è prevista la circolazione media di 12.000 treni passeggeri al giorno
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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