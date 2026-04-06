Cina: risultati delle società quotate in borsa segnalano rafforzamento dello slancio economico

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le società cinesi quotate in borsa stanno pubblicando i risultati annuali del 2025, con dati che indicano che la crescita degli utili trainata dalla tecnologia sta emergendo come un potente nuovo motore.

Di oltre 1.200 società che avevano depositato i bilanci annuali a venerdì mattina, quasi il 90% ha chiuso in utile, secondo il fornitore di dati Wind. Le imprese dei settori ad alta tecnologia, tra cui intelligenza artificiale, semiconduttori e telecomunicazioni, si sono distinte, a indicare che i loro sforzi continui sul fronte dell’innovazione si sono tradotti in guadagni concreti in termini di performance.

Il principale produttore di chip SMIC ha registrato nel 2025 ricavi record per 67,32 miliardi di yuan (circa 9,77 miliardi di dollari), in aumento del 16,49% rispetto a un anno prima, con utili netti ai massimi degli ultimi tre anni. La società di chip per l’Ai Cambricon Technologies ha messo a segno un’inversione di tendenza ancora più marcata, riportando il suo primo utile annuale in assoluto dalla quotazione, pari a quasi 2,06 miliardi di yuan, con ricavi aumentati di oltre quattro volte.

Intanto il gigante delle batterie Catl ha riportato un aumento del 17% dei ricavi e del 42% degli utili netti, mentre estendeva il proprio predominio nel mercato globale delle batterie per la trazione. Foxconn Industrial Internet, importante produttore di elettronica di consumo, ha registrato una crescita di circa il 50% sia dei ricavi sia degli utili, attribuendo all’Ai il ruolo di motore centrale della sua crescita.

Gli analisti hanno attribuito la forte performance delle società tecnologiche alla loro capacità di capitalizzare la rapida espansione dell’industria dell’Ai combinando progressi tecnologici di base con una commercializzazione in accelerazione, portando così maggiore resilienza e potenziale all’economia nel suo complesso.

“La crescita esplosiva dell’hard tech non è un fenomeno isolato”, ha detto Tian Lihui, responsabile dell’Institute of Financial Development della Nankai University. “Riflette una risonanza tra la rivoluzione tecnologica globale e la strategia cinese di aggiornamento industriale”.

La Cina sta intensificando gli sforzi per l’innovazione per coltivare nuovi motori di crescita e accelerare la trasformazione economica.

“Gli utili societari stanno tracciando un chiaro quadro strutturale di questa trasformazione — un passaggio da una crescita trainata dai fattori tradizionali a un nuovo paradigma guidato dall’innovazione tecnologica e dalla competitività globale”, ha detto Tian.

Questo cambiamento si riflette anche nei mercati azionari. Mentre i settori tradizionali come quello immobiliare restano sotto forte pressione, la manifattura tecnologica e le industrie emergenti stanno offrendo rendimenti robusti.

Questa dinamica è sostenuta da incentivi politici costanti. La spesa cinese in ricerca e sviluppo ha raggiunto 3.930 miliardi di yuan nel 2025, il secondo valore più alto al mondo, con una crescita annua media del 10% tra il 2021 e il 2025. Le agevolazioni fiscali e le riduzioni di oneri a sostegno dell’innovazione tecnologica e della manifattura hanno superato i 2.800 miliardi di yuan lo scorso anno.

Anche il listino per l’innovazione scientifica e tecnologica, comunemente noto come Star Market, ha convogliato un sostegno crescente verso le società dei settori high-tech e delle industrie emergenti strategiche.

Guardando avanti, coltivare l’innovazione resta centrale nell’agenda economica cinese. Il rapporto di lavoro del governo di quest’anno ha chiesto di trasformare circuiti integrati, aerospazio, biomedicina ed economia a bassa quota in settori pilastro emergenti, promuovendo al tempo stesso industrie del futuro, tra cui tecnologia quantistica, embodied Ai e 6G.

Stime ufficiali hanno mostrato che la produzione di queste industrie pilastro emergenti aveva già sfiorato i 6.000 miliardi di yuan nel 2025 e potrebbe più che raddoppiare superando i 10.000 miliardi di yuan entro il 2030, diventando il nuovo motore dello sviluppo di alta qualità del Paese.

In particolare, alla luce dell’applicazione diffusa dell’Ai, la formula “creare nuove forme di economia intelligente” è comparsa per la prima volta quest’anno nel rapporto di lavoro del governo.

Zhang Li, responsabile del China Center for Information Industry Development, ha detto che agenti intelligenti, applicazioni AI-native e robot umanoidi stanno iniziando a trovare modelli di business sostenibili, con una profonda integrazione dell’Ai destinata a rimodellare le catene del valore in molteplici industrie.

L’ampliamento dell’ampiezza e della profondità del ruolo dell’Ai in tutti i settori sbloccherà nuovo spazio per lo sviluppo della Cina, hanno detto gli analisti.

(ITALPRESS).