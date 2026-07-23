Algeria, il presidente Tebboune ringrazia la Protezione Civile impegnata contro gli incendi

ALGERI (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha rivolto un messaggio di ringraziamento agli uomini e alle donne della Protezione civile impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi, secondo quanto riportato oggi dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica algerina.

Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha elogiato il lavoro svolto dalla Protezione civile, insieme ai militari dell’Esercito nazionale popolare, ai cittadini volontari e alle altre istituzioni coinvolte, definendolo un impegno “eroico” per salvare vite umane, proteggere il patrimonio forestale e difendere i beni pubblici e privati.

Tebboune ha espresso il proprio orgoglio e la gratitudine, a nome delle istituzioni e del popolo algerino, assicurando che gli sforzi dei soccorritori non saranno vani e ribadendo il sostegno dello Stato fino al completo contenimento degli incendi.

– Foto Ipa Agency –

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