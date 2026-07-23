Cina: Hunan, macchinari senza conducente utilizzati per raccolta e semina (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 22 giugno 2026, mostra una mietitrice senza conducente che carica il riso su un camion in un’azienda agricola intelligente nel villaggio di Xiangjiang, città di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan. Qui gli agricoltori locali stanno impiegando vari tipi di attrezzature e macchinari agricoli moderni durante la stagione estiva del raccolto e della semina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)