Egitto, il ministro Abdelatty incontra il sottosegretario di Stato Usa Rubio: focus sul rafforzamento della partnership

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine della riunione ministeriale dell’ASEAN in corso a Manila, nelle Filippine, per discutere il rafforzamento della partnership strategica tra i due Paesi e gli ultimi sviluppi regionali e internazionali di interesse comune.

Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno ribadito l’importanza di proseguire il percorso di cooperazione tra Egitto e Stati Uniti nei settori politico, economico e degli investimenti, sottolineando la necessità di ampliare gli scambi commerciali e valorizzare le opportunità offerte dal mercato egiziano agli investitori americani. Nel corso del colloquio sono stati affrontati gli sviluppi in Medio Oriente, in particolare la questione palestinese. Abdelatty ha sottolineato l’importanza di garantire l’ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, completare gli impegni previsti dalla prima fase del piano americano e favorire il ritorno della stabilità nella regione.

I due esponenti hanno inoltre discusso del dossier iraniano e degli sforzi per ridurre le tensioni, nonché degli sviluppi nel Corno d’Africa. Le parti hanno infine confermato l’intenzione di mantenere un intenso coordinamento nei prossimi mesi per rafforzare la partnership strategica e affrontare le sfide regionali e internazionali comuni.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).