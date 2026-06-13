Cina: rinnovabili soddisfano intero aumento di domanda elettrica nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha raggiunto nel 2025 un traguardo climatico storico, con le energie rinnovabili aggiuntive che hanno coperto interamente il crescente fabbisogno energetico del Paese. È la prima volta che la sola energia verde soddisfa tutta la domanda aggiuntiva di energia generata dalla crescita economica, secondo un rapporto pubblicato ieri.

La capacità di generazione di energia rinnovabile di nuova installazione in Cina ha raggiunto lo scorso anno un altro record, rappresentando oltre il 60% delle nuove installazioni a livello globale, secondo il China Renewable Energy Development Report.

Il rapporto prevede che il Paese aggiunga nel 2026 circa 300 gigawatt di nuova capacità eolica e solare, con le rinnovabili che continueranno a guidare la transizione energetica verde e a basse emissioni di carbonio del Paese.

La capacità installata di energia rinnovabile della Cina ha superato i 2.337 gigawatt nel 2025, mentre le rinnovabili hanno rappresentato l’82,7% della capacità elettrica di nuova installazione, secondo il rapporto.

La capacità installata distribuita di fotovoltaico solare di nuova installazione ha superato i 100 gigawatt per il secondo anno consecutivo, accompagnata da un netto miglioramento del consumo da parte delle reti elettriche regionali e dell’utilizzo di energia pulita.

La produzione di energia elettrica della Cina da fonti rinnovabili ha raggiunto nel 2025 circa 4.000 miliardi di chilowattora, superando il consumo elettrico complessivo dei 27 Stati membri dell’Unione europea, pari a circa 3.800 miliardi di chilowattora, secondo l’Amministrazione nazionale dell’energia.

La Cina ha costruito il più grande sistema di energie rinnovabili al mondo, impegnandosi ad accelerare a tutto campo la transizione verde.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).