Cina: rimangono invariati i tassi di riferimento sui prestiti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tasso di riferimento sui prestiti a un anno (LPR) della Cina, un tasso di riferimento basato sul mercato, si è attestato oggi al 3%, rimanendo invariato rispetto al mese precedente.
Anche l’LPR a oltre cinque anni, su cui molti istituti di credito basano i propri tassi ipotecari, è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione del 3,5%, secondo il National Interbank Funding Center.
(ITALPRESS).
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