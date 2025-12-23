Cina: riesaminato un rapporto su applicazione risultati scientifici e tecnologici

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi stanno attualmente riesaminando un rapporto sulla promozione dell’applicazione dei risultati scientifici e tecnologici.

Il rapporto del Consiglio di Stato, presentato lunedì al Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo per la delibera, mostra che, dall’inizio del periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha registrato un aumento significativo sia nel volume sia nella qualità delle applicazioni dei risultati scientifici e tecnologici, trasformando efficacemente le innovazioni in forze produttive.

Secondo il rapporto, il valore complessivo dei contratti tecnologici firmati a livello nazionale è aumentato da 2.830 miliardi di yuan (circa 402 miliardi di dollari) nel 2020 a 6.840 miliardi di yuan nel 2024, con un aumento del 141,7%.

L’adozione di nuove tecnologie ha accelerato l’ottimizzazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali, mentre le industrie strategiche emergenti hanno continuato a espandersi, si legge nel documento.

Nel 2024, il valore aggiunto delle imprese manifatturiere ad alta tecnologia di dimensioni superiori a quella designata è stato del 42% in più rispetto al 2020, e settori di frontiera come l’intelligenza artificiale e la biotecnologia sono emersi come nuovi motori della crescita economica.

L’integrazione tra innovazione scientifica e tecnologica e innovazione industriale sta accelerando: le imprese contribuiscono a oltre il 77% della spesa totale nazionale in ricerca e sviluppo e detengono il 73,7% di tutti i brevetti nazionali validi di invenzione, secondo il rapporto.

Il documento sottolinea inoltre che la Cina ha sostanzialmente messo in atto un quadro istituzionale per l’applicazione dei risultati scientifici e tecnologici. Le leggi e i regolamenti pertinenti vengono costantemente perfezionati, e un sistema di politiche per promuovere tale trasformazione è stato essenzialmente istituito.

(ITALPRESS).