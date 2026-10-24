PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo visita il Museo della Grande Muraglia cinese a Pechino, capitale della Cina, il 23 ottobre 2026. Ieri, ai piedi della sezione di Badaling della Grande Muraglia, a Pechino, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del museo, recentemente ristrutturato. Con una superficie edificata di circa 16.000 metri quadrati, il museo ospita mostre dedicate alla storia, alla cultura e allo spirito della Grande Muraglia. La sua mostra permanente presenta oltre 700 reperti e gruppi di reperti provenienti da 24 musei di tutta la Cina, mettendo in evidenza il ruolo della Grande Muraglia come simbolo della civiltà cinese e dell’unità nazionale. Il museo originale è stato inaugurato nel 1994 e chiuso per lavori di ristrutturazione nell’aprile 2022. Il sito ristrutturato aprirà ufficialmente al pubblico il 24 ottobre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).