PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli indicatori della salute infantile in Cina hanno continuato a migliorare nel 2024, insieme a progressi costanti nell’educazione prescolare, secondo un rapporto di monitoraggio statistico pubblicato martedì dall’Ufficio nazionale di statistica.

Nel 2024 il tasso di mortalità neonatale è diminuito a 2,5 per mille, quello di mortalità infantile a 4,0 per mille e quello di mortalità sotto i cinque anni a 5,6 per mille, con diminuzioni rispettivamente di 0,3, 0,5 e 0,6 punti per mille rispetto al 2023, secondo il rapporto sui progressi di attuazione del Programma nazionale cinese per lo sviluppo infantile (2021-2030).

Alla fine del 2024, la Cina contava 3.073 istituti per la salute materno-infantile e 162 ospedali pediatrici, indica il rapporto.

Il tasso di superamento dei controlli a campione sulla sicurezza alimentare del latte in polvere per lattanti ha raggiunto il 99,88% nel 2024, secondo il rapporto.

Il tasso lordo di iscrizione all’educazione prescolare è stato del 92,0% nel 2024, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al 2023, rileva il rapporto.

Nel 2024 sono stati rimossi oltre 5,485 milioni di informazioni online illegali e dannose che mettevano in pericolo i bambini, conclude il rapporto.

