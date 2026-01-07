Cina registra crescita costante di alfabetizzazione sanitaria

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tasso di alfabetizzazione sanitaria tra la popolazione cinese è cresciuto di 1,82 punti percentuali su base annua, raggiungendo il 33,69% nel 2025, ha annunciato mercoledì la Commissione sanitaria nazionale.

Secondo il ministero, il tasso tra i cittadini urbani ha raggiunto il 36,68%, mentre quello tra i cittadini rurali si è attestato al 30,58%, con incrementi rispettivamente di 1,94 e 1,47 punti percentuali rispetto al 2024. Nel 2025 si è inoltre ridotto il divario di alfabetizzazione sanitaria tra le regioni occidentali meno sviluppate e quelle orientali e centrali del Paese.

L’indagine, condotta tra residenti permanenti di età compresa tra i 15 e i 69 anni in 336 distretti urbani e contee a livello nazionale, ha raccolto 70.451 questionari validi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’alfabetizzazione sanitaria si riferisce alla capacità degli individui di “accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in modi che promuovano e mantengano una buona salute” per sé stessi, le proprie famiglie e le comunità di appartenenza.

L’aumento costante di questo indicatore sanitario riflette gli sforzi continui del Paese per promuovere la consapevolezza della salute pubblica e dotare la popolazione di conoscenze sanitarie essenziali.

Nel 2024 la Cina ha varato un piano d’azione triennale per innalzare ulteriormente il livello di alfabetizzazione sanitaria dell’intera popolazione.

