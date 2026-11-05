GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 140esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, si è conclusa ieri dopo aver attirato 352.000 acquirenti stranieri provenienti da 219 Paesi e regioni, in aumento del 12,2% rispetto all’edizione precedente e segnando un record assoluto nei 70 anni di storia della fiera.

Dalla prima edizione nel 1957, che richiamò poco più di 1.200 acquirenti, l’evento è cresciuto fino a diventare l’appuntamento commerciale internazionale più grande e di più lunga tradizione della Cina. Nel corso degli anni vi hanno partecipato acquirenti provenienti da oltre 220 Paesi e regioni, con un volume complessivo delle transazioni pari a 1.600 miliardi di dollari statunitensi.

Per molti acquirenti, questa fiera commerciale rappresenta un collegamento tra le capacità industriali della Cina e la domanda del mercato globale. A loro giudizio, la filiera cinese, completa, stabile ed efficiente, offre una rara certezza in un contesto in cui le barriere commerciali fanno aumentare i costi e minacciano la stabilità delle catene di approvvigionamento.

“La maggior parte delle nostre aziende associate trova i propri fornitori attraverso la Fiera di Canton e si tratta di partner di lunga data con cui siamo cresciuti insieme”, ha dichiarato Juan Camilo Basto, membro del consiglio della Camera di commercio e investimenti colombiano-cinese. “Nessuna piattaforma online può sostituire la Fiera di Canton. Rende la cooperazione più concreta e l’amicizia più significativa”.

La fiera mette inoltre in luce la trasformazione del settore manifatturiero cinese, in cui l’innovazione e lo sviluppo sostenibile assumono un ruolo sempre più rilevante.

Oltre 32.000 espositori hanno presentato 4,88 milioni di prodotti, il 64% dei quali impiegava tecnologie come l’Internet industriale e l’intelligenza artificiale. I prodotti esposti spaziavano dalle mani robotiche ad alta destrezza alle facciate fotovoltaiche. I prodotti nuovi e quelli sostenibili hanno rappresentato rispettivamente il 23,2% e il 26% delle merci esposte, entrambe percentuali record.

Per chi partecipa da tempo, l’evoluzione della fiera riflette i cambiamenti più ampi in atto nel settore manifatturiero cinese.

Michael Jensen, direttore generale per l’Asia del gruppo danese F&H, ha visitato per la prima volta la Fiera di Canton nel 1998 e da allora ha partecipato a circa 40 edizioni. Ha spiegato che l’evento si è evoluto da piattaforma per la ricerca di fornitori a luogo che favorisce l’innovazione collaborativa. Grazie all’intelligenza artificiale e ad altre tecnologie, lo sviluppo dei prodotti cinesi ha subito un’accelerazione, mentre la manifattura del Paese continua a garantire forniture stabili, un rapido aggiornamento dei prodotti e consegne affidabili, ha aggiunto.

I cambiamenti messi in evidenza alla fiera si inseriscono in un contesto di espansione del commercio estero cinese di alta qualità, che sta creando nuove opportunità per il mondo. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni del Paese è aumentato del 18,8% su base annua, raggiungendo i 39.940 miliardi di yuan nel periodo gennaio-settembre.

“La Fiera di Canton accelera la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra la Cina e il mondo”, ha dichiarato Zhou Mi, ricercatore presso l’Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica, che fa capo al ministero del Commercio. In quanto piattaforma efficace per ampliare l’apertura di alto livello della Cina, la vitalità duratura della fiera dimostra pienamente che lo sviluppo cinese porta benefici al mondo, ha affermato.

(ITALPRESS).