Iran, due petroliere e un rimorchiatore a fuoco nello stretto di Hormuz

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Tre navi a fuoco nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana due petroliere e un rimorchiatore sono andate in fiamme mentre lo attraversavano. Stando alle prime notizie una delle petroliere è entrata in collisione con una mina navale. La seconda ha preso fuoco mentre usciva dal settore orientale del canale, e un rimorchiatore, intervenuto per domare le fiamme, è stato a sua volta avvolto dal fuoco.

– foto di repertorio IPA Agency –

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