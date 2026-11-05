Libia, ufficiali della Guardia Costiera alle riunioni dell’operazione navale Irini a Malta

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Ufficiali della Guardia Costiera e della Sicurezza Portuale libica hanno partecipato alle riunioni dell’operazione navale Irini a Malta, insieme alle delegazioni di Italia, Francia e Grecia.

E secondo quanto reso noto dalla Presidenza dello Stato Maggiore delle Forze Navali libiche in un comunicato ufficiale, l’incontro ha affrontato le missioni dell’operazione nel Mediterraneo e il rafforzamento del coordinamento tra le parti. La delegazione ha effettuato una visita a bordo della nave da guerra greca HABAPINON (F461) per osservare le capacità operative.

Il team libico ha ricevuto un riconoscimento ufficiale a bordo dal comandante delle Forze Armate maltesi, Clinton O’Neil, e dal vice comandante di Irini, l’ammiraglio Renaud Anibal. L’iniziativa rientra negli sforzi per la cooperazione marittima internazionale e la sicurezza nel Mediterraneo.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).