Sahara, la Romania ribadisce il sostegno al piano di autonomia proposto dal Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Durante una conversazione telefonica avvenuta martedì con il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’estero Nasser Bourita, come riporta Map, il Ministro degli Esteri rumeno Dan Neculaescu ha ribadito che il piano di autonomia proposto dal Marocco rappresenta “la base più adeguata, seria, credibile e realistica” per raggiungere una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara marocchino. A tale proposito, il massimo diplomatico rumeno ha elogiato “l’impegno costruttivo del Marocco”. La conversazione telefonica ha inoltre offerto ai due ministri l’opportunità di ribadire la propria volontà “di rafforzare le relazioni bilaterali, facendo leva sugli storici legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi”.

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