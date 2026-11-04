WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una pesante battuta d’arresto per Donald Trump e per il Partito Repubblicano, con i Democratici protagonisti di una serie di importanti vittorie nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La notte elettorale consegna alla Casa Bianca un primo verdetto politico negativo, con l’opposizione capace di imporsi in alcune delle sfide più significative della consultazione e di conquistare terreno anche in Stati tradizionalmente favorevoli ai conservatori. Dalla North Carolina alla Georgia, passando per il New Hampshire e la Virginia, i risultati delineano una mappa elettorale particolarmente favorevole ai Democratici, che riescono a trasformare il malcontento nei confronti dell’amministrazione in un’importante affermazione politica. Il risultato più significativo arriva dalla North Carolina, dove l’ex governatore democratico Roy Cooper ha sconfitto il repubblicano Michael Whatley, conquistando una posizione precedentemente in mano ai conservatori. Si tratta di una vittoria di particolare rilevanza anche per il profilo dei due candidati. Cooper, che ha guidato lo Stato per due mandati, ha potuto contare sulla propria popolarità e sulla conoscenza del territorio, mentre Whatley era stato sostenuto direttamente da Trump.Il presidente aveva puntato molto su questa candidatura, cercando di mantenere il controllo repubblicano di uno Stato fondamentale negli equilibri politici nazionali. La sconfitta del candidato conservatore rappresenta quindi anche un segnale negativo per la strategia elettorale della Casa Bianca. Un’altra affermazione importante arriva dalla Georgia, dove il democratico Jon Ossoff ha ottenuto la riconferma dopo una campagna elettorale particolarmente combattuta contro il repubblicano Mike Collins. Ossoff era considerato uno dei candidati più esposti al rischio di sconfitta, anche perché chiamato a difendere la propria posizione in uno Stato conquistato da Trump alle presidenziali del 2024. Il democratico è riuscito invece a mantenere il sostegno di una parte decisiva dell’elettorato, respingendo la sfida repubblicana e confermando la capacità del Partito Democratico di competere anche in territori dove i conservatori mantengono un forte radicamento. La Georgia è stata inoltre teatro di uno dei risultati politicamente più significativi dell’intera tornata elettorale. L’ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms ha conquistato la carica di governatrice, sconfiggendo il repubblicano Rick Jackson. La sua elezione rappresenta un passaggio storico: Bottoms diventa la prima donna afroamericana a guidare uno Stato nella storia degli Stati Uniti e riporta i Democratici alla guida della Georgia dopo quasi trent’anni di amministrazioni repubblicane. Una vittoria particolarmente rilevante anche alla luce delle risorse economiche messe in campo dal suo avversario, imprenditore miliardario che aveva investito ingenti somme nella propria campagna elettorale. Il successo democratico si estende anche al New Hampshire, dove Chris Pappas ha sconfitto l’ex senatore repubblicano John Sununu. La vittoria assume un significato particolare perché Pappas, già deputato e figura di riferimento del Partito Democratico nello Stato, è diventato il primo uomo apertamente omosessuale eletto al Senato degli Stati Uniti. Anche in questo caso i Democratici sono riusciti a respingere il tentativo dei Repubblicani di conquistare una posizione che consideravano alla propria portata. In Virginia, altro Stato particolarmente importante per gli equilibri politici della costa orientale, il democratico Mark Warner ha ottenuto la riconferma, superando il repubblicano Bert Mizusawa. Una vittoria che consolida la presenza democratica in un territorio che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle competizioni elettorali nazionali, anche per la sua vicinanza alla capitale federale e per la presenza di una vasta comunità di dipendenti pubblici, professionisti e lavoratori legati alle istituzioni. Le affermazioni democratiche non si limitano alle competizioni più seguite a livello nazionale. In Delaware Chris Coons ha ottenuto la riconferma, così come Jack Reed in Rhode Island, Cory Booker in New Jersey ed Ed Markey in Massachusetts. Una serie di risultati che conferma la solidità del Partito Democratico in diversi Stati della costa orientale e rafforza il quadro complessivo di una notte elettorale positiva per l’opposizione. Sul fronte delle elezioni dei governatori, i Democratici hanno inoltre consolidato alcune delle proprie amministrazioni più importanti. In Pennsylvania Josh Shapiro ha ottenuto la riconferma, così come Wes Moore in Maryland, JB Pritzker in Illinois e Maura Healey in Massachusetts. Si tratta di Stati che rappresentano importanti centri economici e demografici, nei quali i Democratici sono riusciti a difendere la propria leadership politica. La Pennsylvania, in particolare, continua a essere uno dei territori più contesi della politica americana, mentre il Maryland e il Massachusetts rappresentano due delle realtà più solide per il Partito Democratico. Il quadro elettorale non è tuttavia uniforme.

In Florida i Repubblicani sono riusciti a mantenere posizioni importanti, con Ashley Moody che ha superato la democratica Angie Nixon e Byron Donalds che ha conquistato la carica di governatore.

Il risultato conferma che il consenso conservatore rimane forte in alcune aree del Paese, nonostante le difficoltà incontrate dal partito di Trump in altre competizioni. Anche in questo contesto, però, i Democratici hanno mostrato una capacità di resistenza significativa, riuscendo a difendere alcune posizioni considerate particolarmente vulnerabili. A spiegare la battuta d’arresto repubblicana contribuiscono soprattutto i temi economici e sociali che hanno dominato la campagna elettorale. Il costo della vita, l’inflazione, il prezzo della benzina e dei generi alimentari sono rimasti al centro delle preoccupazioni degli americani, insieme alle critiche per alcune scelte dell’amministrazione federale. Per molti elettori, il voto di metà mandato ha rappresentato un’occasione per esprimere il proprio giudizio sui primi due anni della nuova presidenza Trump, andando oltre le singole candidature locali. Il presidente aveva cercato di trasformare la consultazione in una sorta di referendum sul proprio operato, partecipando attivamente alla campagna elettorale e intervenendo a sostegno dei candidati repubblicani in diversi Stati. La strategia non ha però prodotto i risultati sperati in alcune delle competizioni più importanti. In particolare, la sconfitta di candidati sostenuti direttamente dalla Casa Bianca dimostra come l’influenza politica di Trump, pur rimanendo centrale all’interno del Partito Repubblicano, non sia sufficiente a garantire automaticamente il successo elettorale. Per i Democratici, invece, i risultati rappresentano un’importante occasione di rilancio dopo le difficoltà attraversate negli ultimi anni e dopo la sconfitta alle presidenziali del 2024. Le vittorie ottenute in territori politicamente differenti, insieme alla capacità di difendere le proprie posizioni negli Stati tradizionalmente favorevoli, offrono al partito una nuova base dalla quale ripartire in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La consultazione del 3 novembre assume così un significato che va ben oltre la successione delle singole vittorie. A metà del secondo mandato di Trump, gli elettori hanno restituito l’immagine di un Paese politicamente diviso, ma nel quale il consenso repubblicano mostra segnali di difficoltà in diversi territori strategici. Per la Casa Bianca si apre una fase nella quale sarà necessario confrontarsi con un’opposizione rafforzata e con un elettorato che ha dimostrato di non voler concedere un sostegno incondizionato all’attuale amministrazione.

Un primo campanello d’allarme in vista della lunga strada che porterà alle elezioni presidenziali del 2028.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency