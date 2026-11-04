Ucraina, Zelensky “Colloquio con Witkoff e Kushner, prepariamo un trilaterale con Usa e Russia”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena avuto una conversazione molto dettagliata, della durata di un’ora e mezza, con Steve Witkoff e Jared Kushner. Stiamo preparando un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia – che si terrà in meno di una settimana”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Oggi c’è stato anche un incontro sostanziale a Bruxelles con la partecipazione della nostra squadra, delle squadre provenienti da America, UE, Francia, Regno Unito, Germania, NATO, Banca Mondiale e rappresentanti della comunità aziendale globale. L’incontro si è concentrato sul recupero postbellico. Ci sarà un altro incontro a Bruxelles domani sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. I negoziati devono procedere a tutta velocità per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. L’Ucraina è pronta a intraprendere i passi necessari. Le nostre proposte sono chiare e le abbiamo consegnate alla parte americana”.

“La difesa aerea è una priorità importante e ne abbiamo discusso. Abbiamo bisogno di intercettori per i sistemi Patriot per proteggere le vite dagli attacchi russi – prosegue -. Dobbiamo anche continuare a lavorare su ciascuno dei binari bilaterali con l’America. Questo vale in particolare per il formato dell’Accordo sui Droni. L’Ucraina è grata agli Stati Uniti per il loro sostegno all’indipendenza dell’Ucraina, al nostro popolo e agli sforzi diplomatici. La pace non ha alternative e le garanzie di sicurezza postbellica devono essere davvero inattaccabili. Stiamo lavorando per realizzare tutto questo. Gloria all’Ucraina”, conclude.

– foto IPA Agency –

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