Torna in pista nel 2027 la Suzuki GSX-8R Cup

ROMA (ITALPRESS) – In occasione di EICMA, si è tenuta la premiazione dei piloti della seconda edizione del Trofeo Monomarca GSX-8R CUP, con la presenza speciale del Campione del Mondo 1981 della classe 500 Marco Lucchinelli che ha consegnato i riconoscimenti ai protagonisti della stagione. Durante l’evento, Suzuki ha annunciato ufficialmente la terza edizione della GSX-8R CUP, che tornerà in pista nel 2027 dopo il grande successo delle precedenti edizioni.

La GSX-8R CUP 2027 conferma la formula vincente del trofeo monomarca che nel 2026 ha registrato il tutto esaurito per il secondo anno di fila. Suzuki desidera proseguire questo percorso di successo offrendo ai partecipanti un’esperienza ancora più coinvolgente, caratterizzata da emozioni autentiche, competizione leale e quello spirito di squadra che rappresenta uno dei valori più profondi del Marchio.

Il Trofeo GSX-8R CUP è pensato per portare in gara la passione, il divertimento e l’anima racing di Suzuki, offrendo ai motociclisti l’occasione di mettersi alla prova in una competizione avvincente e ricca di adrenalina. È un trofeo accessibile e divertente, capace di attrarre sia i piloti più esperti sia i giovani emergenti offrendo un montepremi d’eccezione.

Successo della seconda edizione e un premio da sogno

A rendere ancora più ambita questa terza edizione è la conferma dell’eccezionale premio di fine stagione già previsto per le scorse edizioni: il vincitore della classifica generale volerà infatti in America per partecipare come Wild Card alla prima tappa del prestigioso campionato MotoAmerica Twins Cup, in programma a Daytona nel marzo 2028.

Il pacchetto premio include:

La partecipazione al weekend completo (prove libere, qualifiche, gara).

Vitto e alloggio per 2 persone.

L’utilizzo, in tutte le fasi del weekend di gara, di una moto fornita da Suzuki.

Il valore complessivo del montepremi è di oltre 35.000€

Il calendario 2027

Il Trofeo GSX-8R CUP 2027 si disputerà tra gli appuntamenti del Campionato Italiano Velocità (CIV) e della Coppa Italia.

Sono previsti cinque appuntamenti:

25 Aprile – Misano

13 Giugno – Cremona

25 Luglio – Misano Racing Night

5 Settembre – Imola

19 settembre – Mugello

SUZUKI GSX-8R: la moto del Trofeo – La GSX-8R riflette lo stile sportivo di Suzuki con un design compatto e linee affilate. Pensata per la pista, è basata sul bicilindrico frontemarcia da 776 cc, con 4 valvole per cilindro, erogando 83 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min. La GSX-8R è dotata di controllo di trazione e modalità di guida selezionabili, per una personalizzazione dell’esperienza di guida. Inoltre offre un buon equilibrio tra potenza e maneggevolezza, con una ciclistica che garantisce precisione e stabilità. La GSX-8R include una forcella anteriore regolabile e un impianto frenante composto all’avantreno da due dischi da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale, mentre al posteriore un disco da 240 mm con pinza a pistoncino singolo.

KIT GSX-8R CUP

Per garantire la massima performance e divertimento in pista, il kit dedicato alla GSX-8R comprende:

Carenatura completa PLASTIC BIKE

Pulsante kill switch JETPRIME

Kit semimanubri offset 25 SPIDER RACING

Kit pedane rialzate SPIDER RACING

Tappo serbatoio SPIDER RACING

Kit leveraggio posteriore SPIDER RACING

Protezione leva freno universale SPIDER RACING

Luce pioggia posteriore SPIDER RACING

Riduzione corsa sterzo SPIDER RACING

Cupolino PUIG

Supporti cavalletto posteriore SPIDER RACING

Pinna protezione catena SPIDER RACING

Kit protezioni carter motore GB RACING

Staffa scarico PROMO RACING

Kit tubi freno treccia metallica FRENTUBO

Kit collettori + silenziatore in titanio AKRAPOVIC

N° 1 set pneumatici Diablo Supercorsa V3 SC1 PIRELLI

Kit adesivi GSX-8R CUP

Costi e modalità d’iscrizione

Per la stagione 2027, la GSX-8R CUP offre due diverse modalità di iscrizione, pensate per rispondere alle esigenze sia dei piloti già partecipanti sia di coloro che desiderano entrare per la prima volta nel Trofeo:

Iscrizione KIT LIGHT per piloti possessori di una GSX-8R che ha partecipato al Trofeo GSX-8R CUP 2026 costo € 2.500,00 (IVA inclusa). Il costo comprende l’adeguamento al kit Trofeo 2027, il kit abbigliamento team, n. 1 set pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1 e l’iscrizione ai 5 round del Trofeo 2027.

per piloti possessori di una GSX-8R che ha partecipato al Trofeo GSX-8R CUP 2026 costo € 2.500,00 (IVA inclusa). Il costo comprende l’adeguamento al kit Trofeo 2027, il kit abbigliamento team, n. 1 set pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1 e l’iscrizione ai 5 round del Trofeo 2027. Iscrizione FULL KIT € 4.500,00 (IVA inclusa) Comprende il kit Trofeo, il kit abbigliamento team, n. 1 set pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1 e l’iscrizione ai 5 round del Trofeo 2027.

Chi vorrà avere un posto in griglia di partenza dell’edizione 2027 del Trofeo GSX-8R CUP, potrà effettuare l’iscrizione tramite il link di seguito indicato https://moto.suzuki.it/gsx-8R- cup/.

Il Montepremi

In palio oltre 35.000€ di montepremi che comprende:

Premio Pole Position in qualifica e Premio Giro Veloce per ogni gara.



Classifica di gara e premi:

1°: 700€ + set pneumatici Pirelli + trofeo

2°: 500€ + pneumatico posteriore Pirelli + trofeo

3°: 250€ + pneumatico anteriore Pirelli + trofeo

Premi finali:

1°: wild card nella prima gara del campionato Motoamerica Twins Cup (Daytona) + trofeo GSX-8R CUP

2°: scooter Burgman Street 125 + trofeo

3°: 1.200€ di sconto sull’iscrizione al trofeo 2028 (per lo stesso pilota o all’interno del team di appartenenza) + trofeo

4°: 800€ in denaro

5°: 700€ in denaro

6°: 600€ in denaro

7°: 500€ in denaro

8°: 400€ in denaro

9°: 300€ in denaro

10°: 200€ in denaro

Premi categorie speciali:

1° classifica under 23: 1.000€ di sconto sull’iscrizione al trofeo 2028 (per lo stesso pilota o all’interno del team di appartenenza) + trofeo

1° classifica over 35: 1.000€ di sconto sull’iscrizione al trofeo 2028 (per lo stesso pilota o all’interno del team di appartenenza) + trofeo

Per il primo classificato il sogno di ogni pilota – Il primo classificato avrà l’opportunità di vivere un sogno: partecipare come Wild Card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2028 a Daytona. Questo premio rappresenta un riconoscimento di grande prestigio, assegnato a chi si distinguerà per prestazioni, talento, impegno e rispetto delle regole e degli avversari. Il premio include la partecipazione al weekend completo (prove libere, qualifiche, gara), vitto e alloggio per 2 persone e l’utilizzo in tutte le fasi del weekend di gara di una moto fornita da Suzuki.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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