GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale di un’azienda produttrice di guanti trasmette in diretta streaming durante la 140esima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 3 novembre 2026. L’evento, noto anche come Fiera di Canton, si è concluso ieri. Fino al 3 novembre, la fiera aveva attirato 352.000 acquirenti stranieri provenienti da 219 Paesi e regioni, con un aumento del 12,2% rispetto allo scorso anno e un nuovo record, secondo il Centro cinese per il commercio estero (CFTC), organizzatore della fiera.

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