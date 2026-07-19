Cina: realizzati circa 120.000 set di dati di alta qualità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha realizzato circa 120.000 set di dati di alta qualità, mentre il Paese continua ad aumentare l’offerta di dati di alta qualità, secondo quanto riferito ieri dall’Amministrazione nazionale dei dati.
A fine giugno, i set di dati di alta qualità in settori quali la ricerca scientifica, la produzione industriale e l’assistenza sanitaria avevano raggiunto un volume complessivo di oltre 1.565 petabyte, con un aumento superiore al 60% rispetto alla fine del primo trimestre. Tale volume equivale a circa 547 volte il totale delle risorse digitali della Biblioteca nazionale cinese.
Sette città pilota per l’annotazione dei dati, tra cui Chengdu, nella provincia del Sichuan, Shenyang, nella provincia del Liaoning, Hefei, nella provincia dell’Anhui, e Changsha, nella provincia dello Hunan, hanno visto il volume delle attività di annotazione superare i 119 petabyte, con circa 140.000 persone impiegate nell’annotazione dei dati.
(ITALPRESS).