JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha lanciato con successo un razzo vettore Zhuque-2E Y4 dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nel nord-ovest del Paese.

Il razzo è decollato alle 19:40 (ora di Pechino) e ha collocato 10 satelliti nelle orbite prestabilite.

La missione di volo di prova è stata dichiarata un completo successo.

Il lancio comprendeva otto satelliti del gruppo 02 di un progetto denominato “star compute”, sviluppato dalla Adaspace Technology Co., Ltd. (ADAspace) e progettato per operare in orbite dall’alba al tramonto.

Secondo ADAspace, un’impresa aerospaziale commerciale, questi satelliti trasportano carichi utili per il calcolo ad alte prestazioni, sistemi di comunicazione laser ad alta velocità tra satelliti e tra satelliti e Terra, telecamere per condizioni di scarsa illuminazione e altre apparecchiature.

ADAspace ha dichiarato di voler effettuare test in orbita sui satelliti del gruppo 02, portando avanti l’iterazione tecnologica e promuovendo l’innovazione tecnologica e industriale nel settore del calcolo spaziale.

Il piano “star compute” è un ambizioso progetto dell’azienda volto a costruire un’infrastruttura spaziale di intelligenza artificiale composta da 2.800 satelliti per il calcolo. Il primo gruppo di satelliti previsti dal piano è stato lanciato con successo nel maggio 2025. Il terzo gruppo dovrebbe essere collocato in orbita nel 2026.

(ITALPRESS).