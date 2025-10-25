Cina: rapporto, Shanghai Disneyland ha accolto 14,7 mln di visitatori nel 2024

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Shanghai Disneyland ha accolto 14,7 milioni di visitatori nel 2024, mantenendo la sua posizione come quinto parco a tema più visitato al mondo, secondo un recente rapporto della Themed Entertainment Association, organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti.

Shanghai Disneyland è stato il parco con la crescita più rapida tra i primi dieci a livello mondiale, registrando lo scorso anno un aumento annuo di presenze del 5%. Ha inoltre mantenuto il titolo di parco a tema più popolare e più visitato della Cina.

