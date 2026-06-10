Cina: produzione e vendite NEV registrano crescita costante a maggio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) della Cina hanno registrato una crescita a doppia cifra su base annua, secondo i dati del settore diffusi oggi.

La produzione di NEV è aumentata del 22,4% su base annua, raggiungendo 1,554 milioni di unità, mentre le vendite sono cresciute del 14,4%, fino a 1,496 milioni di unità, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

I NEV hanno rappresentato il 56,9% delle vendite totali di auto nuove a maggio, in ulteriore aumento rispetto al mese precedente.

Nel complesso, la produzione e le vendite di automobili nel periodo si sono attestate rispettivamente a 2,616 milioni e 2,629 milioni di unità, in crescita su base mensile ma in lieve calo su base annua, con una flessione ulteriormente ridotta.

Nei primi cinque mesi, la produzione e le vendite di auto hanno totalizzato 12,235 milioni e 12,207 milioni di unità, con produzione e vendite di NEV che hanno raggiunto 5,841 milioni e 5,802 milioni di unità, in aumento del 2,5% e del 3,5% su base annua.

Gli esperti del settore hanno osservato che il mercato interno ha registrato un forte incremento della domanda di veicoli a nuova energia, a fronte di vendite più deboli delle auto a carburante. Chen Shihua, vice segretario generale della CAAM, ha attribuito questa tendenza all’elevato prezzo del petrolio, che aumenta i costi di gestione delle auto a carburante e mette in evidenza l’attrattiva economica dei NEV.

I notevoli investimenti delle case automobilistiche nazionali nell’innovazione hanno favorito una rapida introduzione di nuovi modelli di NEV per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, ha aggiunto Chen.

Le esportazioni di veicoli hanno continuato a crescere rapidamente. A maggio, la Cina ha esportato 930.000 veicoli, in aumento del 68,7% su base annua, inclusi 446.000 NEV, più del doppio rispetto a un anno prima.

Nei primi cinque mesi, le esportazioni di veicoli hanno raggiunto 4,059 milioni di unità, in aumento del 63%, con le esportazioni di NEV a 1,833 milioni di unità, anch’esse più che raddoppiate.

Le ottime prestazioni all’estero dei NEV cinesi riflettono il miglioramento e la crescente forza complessiva dell’industria automobilistica cinese, sostenute dall’indirizzo delle politiche e dalla sinergia industriale, ha affermato Chen.

“La Cina dispone di una catena di approvvigionamento dei NEV completa ed efficiente, con evidenti effetti di scala e una solida capacità di resistenza al rischio”, ha dichiarato il vice segretario. “Allo stesso tempo, funzionalità intelligenti come i sistemi di bordo, la guida autonoma e l’interazione nell’abitacolo stanno evolvendo rapidamente, adattandosi costantemente alle esigenze degli utenti all’estero e rafforzando la competitività dei prodotti”.

(ITALPRESS).