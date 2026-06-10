Antiterrorismo in Africa, Bourita illustra la visione del Marocco sulla sicurezza

EL JADIDA (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha ribadito che la lotta contro il terrorismo e le minacce transnazionali in Africa deve fondarsi su una visione africana, coordinata e multilaterale, ispirata agli orientamenti del Re Mohammed VI. Secondo quanto riferisce l’agenzia Map, l’intervento è avvenuto in occasione della quinta Riunione di Alto Livello dei Capi delle Agenzie Antiterrorismo e di Sicurezza africane della “Piattaforma di Marrakech”, organizzata congiuntamente dal Marocco e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Lotta al Terrorismo (UNOCT) nella città marocchina di El Jadida. Secondo Bourita, la Visione Reale si basa sul principio secondo cui l’Africa deve essere in grado di elaborare autonomamente risposte alle proprie sfide di sicurezza, attraverso una cooperazione rafforzata tra gli Stati del continente e una maggiore condivisione di competenze, informazioni e mezzi operativi.

Il ministro ha sottolineato che la sicurezza rappresenta una condizione essenziale per lo sviluppo economico, la stabilità politica e l’integrazione regionale africana. Richiamando l’evoluzione della minaccia terroristica nel continente, Bourita ha osservato che l’Africa continua a essere una delle regioni più colpite dal terrorismo internazionale. Ha inoltre evidenziato la necessità di adattare le strategie di contrasto alle nuove forme di minaccia, facendo maggiore ricorso alle tecnologie emergenti, compresa l’intelligenza artificiale e i sistemi di sorveglianza avanzati.

Il capo della diplomazia marocchina ha elogiato la crescita costante della Piattaforma di Marrakech, che negli anni è diventata uno dei principali strumenti africani di coordinamento nella lotta al terrorismo e all’estremismo violento. La piattaforma, lanciata nel 2022, promuove il rafforzamento delle capacità istituzionali, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra i Paesi africani. Bourita ha inoltre sottolineato l’importanza della partnership strategica tra il Marocco e l’UNOCT, ricordando il ruolo dell’Ufficio ONU per l’Africa con sede a Rabat nel rafforzamento delle capacità dei Paesi africani in materia di sicurezza e contrasto al terrorismo. Per il ministro marocchino, la risposta alle minacce che gravano sul continente non può limitarsi all’approccio securitario, ma deve includere sviluppo umano, formazione, prevenzione della radicalizzazione e consolidamento delle istituzioni statali. Una strategia che si inserisce pienamente nella Visione Reale per un’Africa stabile, prospera e capace di assumere un ruolo centrale nella gestione del proprio destino.

– foto IPA Agency –

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