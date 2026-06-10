Malta, trattative in corso per l’istituzione di collegamenti aerei diretti con la Cina

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha rivelato che sono in corso discussioni per l’istituzione di collegamenti aerei diretti tra Malta e la Cina, nell’ambito degli sforzi del governo per rafforzare la connettività internazionale del Paese e attrarre nuove opportunità economiche.

Parlando della strategia nazionale nel settore dell’aviazione, Abela ha spiegato che i colloqui con le controparti cinesi fanno parte di un più ampio piano volto ad aprire Malta a nuovi mercati internazionali e a consolidarne il ruolo come destinazione globale per il commercio, il turismo e gli investimenti.

Il premier ha tuttavia sottolineato che il recente lancio del collegamento diretto con New York rappresenta già una tappa fondamentale per il Paese, evidenziando la crescente capacità di Malta di attrarre connessioni strategiche con importanti hub internazionali.

Abela ha ribadito l’impegno del governo nel potenziare i collegamenti aerei con destinazioni chiave a livello mondiale, aggiungendo che una maggiore connettività è essenziale per sostenere la crescita economica, favorire nuovi investimenti e rafforzare la competitività di Malta sulla scena internazionale.

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(ITALPRESS).