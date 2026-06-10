Cina: concluso in alcune regioni l’esame di ammissione all’università (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli studenti festeggiano dopo l’esame nazionale di ammissione all’università a Tengchong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 9 giugno 2026. Quest’anno, l’esame cinese, noto anche come gaokao, è iniziato il 7 giugno. In alcune regioni si è concluso ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]