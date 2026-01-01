PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La salute delle donne in Cina ha continuato a migliorare nel 2024, insieme a un potenziamento dei servizi di assistenza materna, secondo un rapporto di monitoraggio statistico pubblicato martedì dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Il tasso di mortalità materna è stato di 14,3 ogni 100.000 nel 2024, in calo del 5,3% rispetto al 2023, stando al rapporto sui progressi di attuazione del Programma nazionale cinese per lo sviluppo delle donne (2021-2030).

Il tasso di controlli sanitari prematrimoniali ha raggiunto il 77,1% nel 2024, con un aumento di 0,5 punti percentuali su base annua, indica il rapporto.

Nel 2024 la Cina ha inoltre avviato un sistema di valutazione per guidare le istituzioni mediche e sanitarie locali a migliorare i propri sistemi di trattamento e rafforzare la capacità di trattare le donne in gravidanza e nel periodo post-parto in condizioni urgenti o gravi.

Ciò ha contribuito a creare un sistema di soccorso completo, con ampia copertura, strutturato per livelli e coordinato in modo efficiente, migliorando le capacità di assistenza d’emergenza per garantire la sicurezza delle donne in gravidanza, conclude il rapporto.

(ITALPRESS).