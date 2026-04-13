PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Entro la fine dello scorso anno, le dimensioni del mercato cinese della lettura di letteratura online avevano raggiunto i 50,21 miliardi di yuan (circa 7,31 miliardi di dollari), in aumento del 16,6% su base annua, secondo un rapporto di ricerca diffuso oggi.

Il rapporto, pubblicato dall’Accademia cinese delle scienze sociali, rileva che alla fine del 2025 i ricavi di mercato derivanti dagli adattamenti della letteratura online avevano raggiunto i 367,61 miliardi di yuan, con un aumento del 23,13% anno su anno.

Il rapporto di ricerca sullo sviluppo della letteratura online nel 2025 mostra che il settore ha mantenuto lo scorso anno un solido slancio di crescita, grazie al sostegno delle politiche e all’integrazione tra letteratura e tecnologia.

Il rapporto rileva che l’ecosistema della letteratura online in Cina, che copre creazione di contenuti, distribuzione globale ed espansione del valore, sta diventando sempre più completo, facendo del settore un motore chiave della diffusione della cultura cinese nell’era digitale.

(ITALPRESS).