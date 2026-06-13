Cina rafforzerà sostegno a partenariati est-ovest per sviluppo più equilibrato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a ottimizzare la collaborazione e il programma di assistenza al partenariato tra le sue regioni orientali e occidentali, garantendo la piena copertura del programma, ha dichiarato giovedì un funzionario durante una conferenza stampa.

Da tre decenni, il Paese porta avanti questo programma, un’iniziativa che abbina province e municipalità orientali più prospere con regioni occidentali meno sviluppate, fornendo sostegno finanziario, tecnico e in termini di risorse umane per promuovere uno sviluppo nazionale più equilibrato.

Dal suo avvio nel 1996, questa partnership interregionale ha svolto un ruolo fondamentale nel successo del Paese nella lotta contro la povertà, oltre che nel consolidamento e nell’espansione dei risultati ottenuti, secondo Maierdan Mugaiti, vice ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.

Attraverso il programma, tra il 2021 e il 2025 le imprese sono state incoraggiate a investire oltre 750 miliardi di yuan (circa 110 miliardi di dollari) nelle regioni occidentali, favorendo lo sviluppo di cluster industriali locali, secondo il ministero.

Il programma ha inoltre contribuito a sostenere l’occupazione, favorendo l’impiego di oltre 5 milioni di lavoratori rurali provenienti dalle regioni occidentali nello stesso periodo.

Le regioni orientali hanno anche aumentato gli acquisti di prodotti agricoli tipici provenienti dalle regioni occidentali: nel periodo, le aree partner orientali hanno acquistato o sostenuto la vendita di prodotti agricoli dalle regioni occidentali per un valore di quasi 570 miliardi di yuan.

Guardando al futuro, il vice ministro ha osservato che il ministero manterrà la stabilità complessiva delle politiche e un sostegno costante. Ha aggiunto che sarà posta maggiore enfasi sulla valorizzazione dei punti di forza complementari delle diverse regioni per favorire uno sviluppo condiviso, fornendo un solido supporto al consolidamento e all’ampliamento dei risultati ottenuti nella lotta alla povertà, promuovendo l’avanzamento della rivitalizzazione rurale a tutto campo e uno sviluppo regionale coordinato.

(ITALPRESS).