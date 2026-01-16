Cina rafforzerà gestione riciclo di batterie di alimentazione usate dei veicoli a nuova energia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rafforzerà la gestione del riciclo e dell’utilizzo integrato delle batterie di potenza usate dei veicoli a nuova energia (NEV), secondo le misure provvisorie emanate congiuntamente venerdì dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) e da altri cinque dipartimenti.

In base alle misure, che entreranno in vigore l’1 aprile 2026, a ogni batteria di potenza dei NEV sarà assegnata un’identità digitale.

Il provvedimento arriva mentre l’industria cinese dei veicoli a nuova energia si è espansa rapidamente. Nel 2025, produzione e vendite di NEV hanno entrambe superato i 16 milioni di unità, rappresentando oltre la metà delle vendite domestiche di nuovi veicoli.

Con le batterie dei primi NEV che raggiungono la fine del loro ciclo di vita a causa del degrado della capacità, il volume delle batterie dismesse è in forte aumento, secondo il MIIT.

Esperti del settore osservano che la normativa è tempestiva, poiché la Cina sta entrando in una fase di pensionamento su larga scala delle batterie, con una produzione prevista di batterie usate superiore a 1 milione di tonnellate entro il 2030.

Sottolineando un quadro di gestione a canale completo, a catena completa e sull’intero ciclo di vita, il MIIT ha spiegato che le misure provvisorie includono l’istituzione di una piattaforma nazionale di tracciabilità delle informazioni sulle batterie di potenza dei NEV e di un sistema di gestione delle identità digitali.

La Cina ha inoltre avviato nel giugno dello scorso anno una campagna speciale triennale contro l’abbandono illegale e lo smaltimento improprio dei rifiuti solidi, che comprende veicoli a motore rottamati, prodotti elettronici di scarto, apparecchiature a nuova energia dismesse e batterie di potenza usate.

