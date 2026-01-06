Cina rafforza controllo su export beni a duplice uso verso Giappone

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di rafforzare il controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso verso il Giappone a partire da martedì, ha annunciato il ministero cinese del Commercio.
Il Paese proibirà l’esportazione di tutti i beni a duplice uso verso utenti militari giapponesi, per l’uso militare da parte del Giappone, e verso qualsiasi altro utente finale o scopo di uso finale che contribuisca a rafforzare le capacità militari del Giappone, ha affermato il ministero.
(ITALPRESS).
