Cina: raccolta autunnale del riso nei campi (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Agricoltori raccolgono il riso nei campi di Hongshiyan, nella città di Qujing, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 10 ottobre 2026. Con l’arrivo dell’autunno, gli agricoltori di tutta la Cina sfruttano al meglio la stagione agricola, lavorando per garantire una produzione cerealicola stabile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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