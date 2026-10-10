Christa Pike dimessa dall’ospedale, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali torna in carcere

ROMA (ITALPRESS) – Christa Pike è stata dimessa dall’ospedale di Nashville dieci giorni dopo essere sopravvissuta all’esecuzione della pena di morte con due iniezioni letali. Lo riferiscono i suoi legali. Pike è tornata in carcere in Tennessee, dove proseguirà le cure.
Condannata a morte per l’omicidio della 19enne Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995 quando aveva appena 18 anni, la donna è diventata l’emblema della lotta contro la pena di morte negli Usa.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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