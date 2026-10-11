In Algeria nuova misura per rilevare e ridurre le emissioni di metano

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Algeria sta mettendo a punto uno strumento nazionale per rilevare, misurare e ridurre le emissioni di metano, nell’ambito degli impegni internazionali del Paese per la riduzione delle emissioni e con l’obiettivo di preservare le risorse energetiche e rafforzare la competitività delle esportazioni. La misura è stata esaminata durante la riunione del governo presieduta dal primo ministro Sifi Ghrieb.

Il nuovo strumento mira a rafforzare il monitoraggio delle emissioni di metano, migliorarne la misurazione e favorirne la riduzione, oltre a potenziare il coordinamento tra i diversi settori interessati. Secondo il governo algerino, il contenimento delle emissioni di metano rappresenta una priorità strategica alla luce degli impegni climatici internazionali dell’Algeria, ma anche per la tutela delle proprie risorse energetiche e la competitività delle esportazioni sui mercati internazionali.

L’iniziativa punta inoltre ad accompagnare gli operatori economici nazionali nell’adeguamento ai requisiti internazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e a migliorare le performance ambientali dell’economia algerina. Nel corso della riunione sono state inoltre esaminate le misure per preparare l’avvio dei lavori sulla linea ferroviaria verso Tamanrasset, con l’obiettivo di completare il progetto entro la fine del 2028.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).