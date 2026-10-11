PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi, Stellantis ha accolto ospiti e media a “The Night Before”, un evento esclusivo ospitato nell’Hangar Y della capitale francese.

L’evento ha svelato la visione di Stellantis per il futuro attraverso sei audaci concept car presentate in anteprima mondiale. Primo passo della presenza di Stellantis al Salone di Parigi, l’evento ha aperto la strada a giornate che vedranno oltre 60 veicoli esposti nel più grande stand dell’intera manifestazione.

Sviluppati sotto la guida di Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, questi sei concept, espressione di sei brand Stellantis, illustrano differenti percorsi verso l’innovazione.

“Con queste sei concept car – ha dichiarato Vidal – esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato. Ciascun concept esplora nuove modalità per arricchire l’esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l’identità distintiva del proprio brand. Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l’automobile”.

“La nostra presenza a Parigi e l’anteprima per i media di stasera

sono parte integrante della nostra strategia FaSTLAne 2030,

annunciata a maggio. Il nostro CEO Antonio Filosa, il COO per l’Europa allargata Emanuele Cappellano e l’intero Senior Leadership Team di Stellantis hanno sviluppato un piano ambizioso, che definisce il nostro percorso di crescita

per i prossimi quattro anni. Grazie alla loro dedizione, determinazione e passione, questo piano è in piena fase di attuazione e sta già dando i suoi frutti”, ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann.

“Questo evento dà vita alla nostra strategia FaSTLAne 2030 – ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis -. E’ una testimonianza concreta della passione e dell’impegno dei nostri team nel plasmare il futuro della mobilità. Grazie alla forza dei nostri marchi iconici, a un design coinvolgente e a tecnologie all’avanguardia, stiamo offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta e più motivi per essere entusiasti di ciò che li aspetta in futuro, ha aggiunto”.

“L’ampia presenza di Stellantis al Salone dell’Auto di Parigi, con otto dei suoi marchi iconici, incluso il partner strategico Leapmotor, offre uno sguardo sulla forza, sull’innovazione e sull’ambizione che guidano la trasformazione dell’Azienda”, si legge in una nota.

“Stellantis ha radici profonde in Europa e occupa una posizione di leadership che sarà ulteriormente rafforzata dal successo di tutti i nostri brand”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe.

“Stellantis intende valorizzare appieno il vantaggio competitivo derivante dall’unicità dei suoi marchi iconici, offrendo vetture capaci di coniugare patrimonio storico e visione del futuro, fondate su un solido know-how e caratterizzate da una bellezza stilistica senza eguali. Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell’esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di ampliare del 25% la propria copertura di mercato nell’area Enlarged Europe. In un momento di profondi cambiamenti per l’industria automobilistica – ha concluso Cappellano -, Stellantis risponde con fiducia e con l’ambizione di creare automobili destinate a diventare icone amate dalle persone. Facendo leva sulla forza della propria eredità, sull’unicità dei propri marchi e sulla potenza della propria innovazione, l’Azienda rimane focalizzata su un principio semplice: sviluppare tecnologie che migliorino la vita delle persone e ne preservino la libertà di scelta”.

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso è una concept car nata dal cuore del marchio. Rappresenta la visione del futuro del brand nei segmenti chiave del mercato, attraverso architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e il potenziale sviluppo di versioni Quadrifoglio. In quest’ottica, l’espressione più pura delle prestazioni potrebbe essere immaginata come un propulsore V6 2.9 Full Hybrid abbinato alla trazione integrale Q4, cambio con convertitore di coppia e albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Citroèn 2 CV Concept

Con la 2 CV Concept, Citroèn non replica un’icona: ne reinventa l’idea, oggi più attuale che mai. Un’auto elettrica più accessibile, semplice e ingegnosa che riporta libertà e gioia al centro della mobilità. Una nuova 2 CV fedele allo spirito originale ma progettata per il domani: completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro.

DS F3VER

Il concept DS F3VER esplora il futuro di DS Automobiles, riunendo caratteristiche che troppo spesso vengono fornite separatamente: desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. Basandosi su questi tre pilastri fondamentali, DS F3VER rompe gli schemi tradizionali per esplorare nuove possibilità e sfidare le convenzioni consolidate. E’ una chiara espressione della direzione verso cui si muove il marchio: più distintiva, più desiderabile e più audace.

FIAT Multiplay

FIAT Multiplay reinterpreta la mobilità per una nuova era, esplorando come un veicolo possa adattarsi perfettamente alle esigenze in continua evoluzione della vita moderna. Unendo la versatilità di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV, supera le tradizionali categorie automobilistiche grazie a un’architettura modulabile pensata attorno alle persone e alle esperienze condivise. Ispirata all’innovativa Multipla, Multiplay offre una visione audace del futuro di FIAT, coniugando accessibilità, inclusività e innovazione.

Opel STX Concept

Opel STX Concept presenta una visione delle future station wagon, caratterizzate da un design tedesco più audace, essenziale ed emozionale. La nuova firma luminosa Opel Vizor con animazioni a lamelle luminose e il più marcato Opel Compass verticale, insieme al posteriore pulito e inclinato, anticipano il linguaggio stilistico della prossima generazione di modelli Opel.

Peugeot RCZ Vision

Peugeot RCZ Vision è un manifesto del marchio che offre la più avanzata interpretazione del futuro di Peugeot. Basata sulla piattaforma STLA One, beneficia della nuova tecnologia steer-by-wire. Anticipa inoltre la prossima generazione dell’esperienza di bordo PEUGEOT, grazie in particolare a Hypersquare e a un inedito PEUGEOT i-Cockpit. RCZ Vision incarna la visione del marchio per una mobilità elettrica ad alte prestazioni ed efficiente.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).