ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Come spesso accaduto in passato, l’Estoril Round è stato caratterizzato da condizioni atmosferiche variabili: temperature in progressivo calo e vento di intensità incostante hanno richiesto ai team un lavoro continuo sull’assetto per trovare il miglior grip su un asfalto che tradizionalmente ne offre poco. Nonostante queste difficoltà, le prestazioni dei piloti Superbike sono cresciute turno dopo turno, con nuovi record sul giro veloce e sul giro in gara e con miglioramenti sulla durata di gara”. Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli, dopo il weekend del Round di Estoril di Superbike.

“La scelta di mettere a disposizione le soluzioni di gamma più morbide si è quindi rivelata corretta: l’extrasoft SCQ ha permesso a Bulega di stabilire il nuovo record assoluto del Circuito Estoril, mentre la supersoft SCX, scelta da tutti i piloti nelle tre gare del fine settimana, si è confermata molto competitiva in tutte le condizioni”, ha aggiunto Barbier.

“Complimenti a Bulega, che con la tripletta del fine settimana ha stabilito il nuovo record di successi in una singola stagione, e a Riichi Takahira, vincitore della Yamaha R3 World Cup al termine di un campionato rimasto aperto fino all’ultimo. Un riconoscimento va anche a Yamaha, che da molti anni investe in questa categoria, una tappa importante per la crescita e la formazione agonistica dei giovani piloti che aspirano al professionismo”, ha detto ancora il direttore Racing Moto Pirelli.

“Appuntamento il prossimo fine settimana a Jerez de la Frontera, dove il Campionato Mondiale FIM Superbike vivrà l’ultimo atto della stagione, con due Mondiali, quello femminile e della Sportbike, ancora da assegnare”, ha concluso Barbier.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]