Cina: Qingdao, imprese fabbricano bandiere in vista dei Mondiali di calcio (2)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale fabbrica bandiere in un laboratorio di produzione della Qingdao Wandelong Textile Technology Co., Ltd. a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 13 maggio 2026. Le fabbriche tessili locali sono impegnate nella produzione di bandiere, con i Mondiali di calcio 2026 ormai alle porte.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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