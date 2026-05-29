Cina: energia pulita protagonista nello Xizang con nuovi impianti ibridi (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 27 maggio 2026, mostra un progetto ibrido fotovoltaico e fototermico nella contea di Amdo, a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Il 2026 segna il 75esimo anniversario della liberazione pacifica dello Xizang. Negli ultimi anni, la regione ha intensificato gli sforzi per sviluppare l’energia pulita, puntando a raggiungere uno sviluppo di alta qualità. Nel 2025, la capacità installata di generazione di energia pulita nella regione ha superato i 13 milioni di kW. Un notevole 99% dell’elettricità della regione proveniva da energia pulita, la quota più alta in tutta la Cina.

-Foto Xinhua-

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