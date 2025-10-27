Cina: proseguono le iniziative in vista della Giornata nazionale anziani (2)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni attori mettono in scena un’opera Yu dell’Henan per i cittadini anziani in una piazza del distretto di Jianxi, nella città di Luoyang, nella provincia centrale cinese dell’Henan, il 26 ottobre 2025. In tutto il Paese si sono svolte una serie di iniziative celebrative per il Festival cinese del Chongyang, che quest’anno cadrà il 29 ottobre. Conosciuto al giorno d’oggi in Cina anche come la Giornata degli Anziani, l’evento mette in risalto la cura della società verso le persone anziane.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
