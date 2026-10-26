Cina: proseguono i soccorsi dopo il terremoto nello Xizang (3)

BAQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori della China Railway 20th Bureau Group Corporation Limited costruiscono case prefabbricate in un villaggio colpito dal terremoto nella cittadina di Gangchen, contea di Baqen della città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 25 ottobre 2026. Le operazioni di soccorso e salvataggio proseguono, dopo che un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la contea di Baqen, secondo quanto riferito sabato dalle autorità locali. I pannelli del tetto del primo lotto di case prefabbricate sono stati installati ieri pomeriggio nel villaggio colpito dal terremoto a Gangchen, mentre sono proseguiti i lavori di posa dei cavi e di installazione di porte e finestre. Attualmente, sette case prefabbricate sono state sostanzialmente completate.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).